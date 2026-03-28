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POL-PDLD: Kontrollstelle zur Einhaltung des Lkw-Durchfahrtsverbots auf der B10

POL-PDLD: Kontrollstelle zur Einhaltung des Lkw-Durchfahrtsverbots auf der B10
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B10/AS LD-Godramstein (ots)

Am Freitag, den 27.03.2026 wurde im Zeitraum von 09:30 Uhr bis 12:30 Uhr durch Beamte der Polizeiinspektion Edenkoben und der Bereitschaftspolizei auf der B10 in Fahrtrichtung Annweiler in Höhe der Anschlussstelle Landau-Godramstein eine Kontrollstelle eingerichtet. Ziel der Kontrolle war die Überprüfung des Schwerverkehrs im Hinblick auf das bestehende Durchfahrtsverbot für Kfz ab 7,5 t. Von 65 kontrollierten Lkw-Fahrern mussten 14 umkehren, da sie keine entsprechende Berechtigung vorweisen konnten. Gegen sie wurde zudem ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Aufgrund von Tunnelarbeiten ist die B10 zwischen den Anschlussstellen Rinnthal/B48 und Annweiler-Ost bereits seit dem 27.02.2026 voll gesperrt. Die Sperrung dauert voraussichtlich noch bis zum 08.05.2026 an. Die örtliche Umleitung erfolgt über Rinnthal, Annweiler-Sarnstall und Annweiler. Um diese Strecke zu entlasten, ist die Durchfahrt auf der B10 für Kraftfahrzeuge ab 7,5 t - ausgenommen Anliegerverkehr - untersagt. Für den übrigen Fahrzeugverkehr bestehen keine Einschränkungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Nicole Weber, PHK'in
Telefon: 06323-9550
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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