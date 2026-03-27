Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei

Edenkoben (ots)

Einbruch in Wohnhaus - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Edenkoben konnte ein Tatverdächtiger identifiziert und vorläufig festgenommen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich ein zunächst unbekannter Täter am vergangenen Samstag, dem 21.03.2026 gegen 17:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Spitalstraße. Der Bewohner bemerkte den Einbruch bei seiner Rückkehr und traf auf den Einbrecher, der daraufhin direkt die Flucht ergriff.

Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen ergaben sich konkrete Hinweise auf die Identität des Tatverdächtigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde ein Durchsuchungsbeschluss für dessen Wohnung erwirkt und vollstreckt. Dabei konnten mutmaßliche Tatkleidung sowie mögliches Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden. Auf Grund fehlender Haftgründe wurde der Tatverdächtige, ein 42-jähriger Mann aus dem Landkreis Südliche Weinstraße, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen.

Im Verlaufe umfangreicher polizeilicher Folgemaßnahmen ergaben sich Verdachtsmomente, wonach der 42-Jährige für einen weiteren Einbruchsdiebstahl in eine Edenkobener Sporthalle im Februar verantwortlich sein könnte.

Die neuen Erkenntnisse führten dazu, dass am 26.03.2026 auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landau durch das zuständige Amtsgericht Landau ein Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des Diebstahls in einem besonders schweren Fall und des Wohnungseinbruchdiebstahls gegen den Beschuldigten wegen Wiederholungsgefahr erlassen wurde.

Dieser konnte in den frühen Morgenstunden des 27.03.2026 durch Einsatzkräfte der Polizei festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt werden. Der Haftbefehl wurde in Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell