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Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Polizei Germersheim - Geschwindigkeitskontrollen im Dienstgebiet

Bereich Germersheim (ots)

Im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Germersheim wurden am 26.03.2026 mehrere Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

In Leimersheim wurden innerhalb einer Stunde in der Mühlstraße 50 Fahrzeuge gemessen. Dabei überschritten 12 Fahrzeugführer die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30km/h. Der schnellste Verkehrsteilnehmer war mit 21 km/h über der erlaubten Geschwindigkeit unterwegs. Entsprechende Maßnahmen wurden eingeleitet.

Bei einer weiteren Kontrolle in der Bahnhofstraße in Zeiskam wurde ein Geschwindigkeitsverstoß festgestellt. Auch hier wurden die erforderlichen Maßnahmen getroffen.

Vorbildlich hingegen verhielten sich die Verkehrsteilnehmer in Sondernheim. Während der Kontrollmaßnahmen konnten dort keine Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau
Polizeiinspektion Germersheim

Telefon: 07274 958 0
https://s.rlp.de/XJAmi

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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