POL-PDLD: A65/AS Rohrbach - Brennender Pkw sorgt für Verkehrsbehinderungen
A65/AS Rohrbach (ots)
Aufgrund eines vermutlich technischen Defekts geriet gestern (26.03.2026, 15:50 Uhr) ein Pkw auf der A65 nahe der Anschlussstelle Rohrbach in Brand. Während der Löscharbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Landau durch eine Streife gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte.
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