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POL-PDLD: A65/AS Rohrbach - Brennender Pkw sorgt für Verkehrsbehinderungen

POL-PDLD: A65/AS Rohrbach - Brennender Pkw sorgt für Verkehrsbehinderungen
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A65/AS Rohrbach (ots)

Aufgrund eines vermutlich technischen Defekts geriet gestern (26.03.2026, 15:50 Uhr) ein Pkw auf der A65 nahe der Anschlussstelle Rohrbach in Brand. Während der Löscharbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Landau durch eine Streife gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben
Michael Baron

Telefon: 06323 9550
www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell

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