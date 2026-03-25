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Polizei Paderborn

POL-PB: Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Paderborn (ots)

(md) Gegen 16.00 kam es an der Kreuzung Fürstenweg/Löffelmannweg in Paderborn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Radfahrenden Kind, bei dem sich das Kind leicht verletzte.

Ein 41 Jahre alter Mann war in seinem Mercedes-Lkw auf dem Löffelmannweg (von der Nordstraße kommend unterwegs. Dann wollte er nach rechts auf den Fürstenweg in Richtung Schloß Neuhaus abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 10-jähriger Junge auf dem Löffelmannweg in Richtung Ottilienquelle und es kam zum Zusammenstoß. Das Kind, das einen Helm trug, kam leichtverletzt in ein Krankenhaus.

Weiterhin entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Eingebettet in die Landeskampagne #LEBEN ruft die Behörde zum Tragen des Fahrradhelms auf, der zwar keine Unfälle, jedoch schwere Kopfverletzungen verhindern kann. Unter dem Slogan "Musste nicht, sollteste aber!" hat die Paderborner Polizei eine umfangreiche Kampagne entwickelt. Alle Informationen gibt es im Internet unter: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/musste-nicht-sollteste-aber-paderborner-polizei-betont-den-fahrradhelm

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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