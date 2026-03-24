Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Diebstahl aus Transporter gesucht

Delbrück (ots)

(md) Bereits zwischen Freitag, 14. März, 15.30 Uhr und Montag, 16. März, 8.00 Uhr brachen Unbekannte einen VW Crafter auf, der an der Anschrift Hoher Weg in Delbrück geparkt war und flohen mit der Beute in unbekannte Richtung.

Am Montagmorgen fiel dem Handwerker, der das Fahrzeug am Montag nutzen wollte, auf, dass Gegenstände aus dem Innenraum fehlten und er informierte die Polizei. Unbekannte hatten das Schloss aufgebrochen und waren mit ihrer Beute in unbekannte Richtung geflohen.

Wer zur fraglichen Zeit Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei Paderborn zu melden.

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