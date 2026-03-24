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Polizei Paderborn

POL-PB: Unbekannte brechen Firmen-Van auf - Zeugen gesucht

Paderborn-Schloß Neuhaus (ots)

(md) Die Polizei sucht Zeugen zu einem Diebstahl aus Pkw, der sich zwischen Freitag, 13. März und Freitag, 20. März, 13.30 Uhr an einem Van an der Bielefelder Straße in Paderborn ereignet hat.

Der oder die Täter brachen den Renault Van, der auf dem Gelände einer Leasingfirma geparkt war, auf, durchwühlten den Innenraum und flohen mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Einem Mitarbeiter, der den Firmen-Van am 20. März abholen wollte, fiel der Diebstahl auf und er alarmierte die Polizei.

Wer sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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