Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Brandstiftung an Tiny-House und Mülltonnen gesucht

Paderborn (ots)

(md) Am Montag, 23. März, fing aus bislang ungeklärter Ursache ein so genanntes Tiny-House am Busdorfwall in Paderborn Feuer. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen.

Ein Zeuge meldete das Feuer am Nachmittag. Bei Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr den Brand des Hauses, welches zu einer Obdachlosenunterkunft am Busdorfwall in Paderborn gehört, bereits gelöscht. Personen verletzten sich nicht. Zeitweise war der Bahnverkehr aufgrund der Löscharbeiten eingestellt. Es entstand Totalschaden im Wert von 10.000 Euro.

Am späteren Abend meldeten Zeugen gegen 20.30 Uhr eine brennende Mülltonne und gegen 22.20 Uhr eine weitere brennende Abfalltonne im Verlauf des Busdorfwall. Die Feuerwehr löschte die Brände.

Die Polizei geht von Brandstiftung aus und sucht Zeugen. Wer zur fraglichen Zeit Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei Paderborn zu melden.

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