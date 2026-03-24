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Polizei Paderborn

POL-PB: Diebstahl aus Firmenfahrzeug - Polizei sucht Zeugen

Büren-Brenken (ots)

(md) Zwischen dem Samstag, 21. März, 15.00 Uhr und Montag, 23. März. 6.30 Uhr, schlugen Unbekannte die Scheiben eines Firmenfahrzeuges einer Gartenbaufirma ein und flohen mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Der Firmeneigentümer hatte den Lkw am Samstagabend an der Anschrift Altes Feld in Büren-Brenken abgestellt und stellte am Montagmorgen die eingeschlagene Scheibe und den Diebstahl fest. Der oder die Täter hatten das Fahrzeug durchwühlt und waren dann in unbekannte Richtung geflohen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer zur fraglichen Zeit Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei Paderborn zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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