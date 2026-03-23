Polizei Paderborn

POL-PB: Lagerhalle ausgebrannt

Salzkotten (ots)

(ivdh) Am Samstag, 21. März, gegen 01.15 Uhr entfachte ein Feuer in einer Lagerhalle an der Anschrift "Berglar" in Salzkotten.

Bei Eintreffen der Polizeibeamten stand die Lagerhalle bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Niemand wurde verletzt.

Zur Ermittlung der endgültigen Brandursache zog die Polizei heute einen Sachverständigen hinzu. Das Ergebnis steht noch aus.

Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1.000.000 Euro.

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