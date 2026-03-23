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Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen nach Brandstiftung gesucht

Delbrück-Boke (ots)

(ivdh) Am Samstagabend, 21. März, entfachte ein Feuer am Waldrand am Heitwinkel in Delbrück-Boke. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 19.30 Uhr sah ein Spaziergänger das Feuer und alarmierte die Feuerwehr. Bei Eintreffen der Polizei hatten Kräfte der Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Die dort gelagerten Reifen mit Felgen sowie Zweige und Äste wurden durch das Feuer beschädigt. Niemand wurde verletzt.

Die Kriminalpolizei geht von Brandstiftung aus. Eine genaue Brandursache konnten die Beamten nicht ermitteln.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer zur fraglichen Zeit Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 bei der Polizei Paderborn zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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