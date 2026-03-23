Polizei Paderborn

POL-PB: Pedelecfahrer durch Auto lebensgefährlich verletzt

Bad Lippspringe (ots)

(md) Am Sonntag, 22. März kam es gegen 16.29 Uhr an der Kreuzung Flieder- und Nelkenstraße in Bad Lippspringe zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer, bei der sich der Radler lebensgefährlich verletzte.

Eine 85 Jahre alte Frau war am späten Nachmittag mit ihrem Opel Meriva auf der Mühlenflößstraße in Richtung Detmolder Straße in Bad Lippspringe unterwegs. An der Einmündung Nelken-/ und Fliederstraße wollte sie nach links in die Fliederstraße einbiegen.

Hier war zeitgleich auf dem nicht benutzungspflichtigen kombinierten Geh-/ und Radweg der Fliederstraße ein 63 Jahre alte Radler mit seinem Pedelec unterwegs. Der Radler kam aus der Fliederstraße und es zum Zusammenstoß zwischen Auto und Radler. Das Auto erfasste den Mann, der eine Fahrradhelm trug, mit der linken Fahrzeugfront. Er prallte gegen die Windschutzscheibe und fiel auf die Fahrbahn. Aus bislang ungeklärter Ursache überrollte die Autofahrerin dann den Fahrradfahrer.

Der Mann, bei dem kurzzeitig Lebensgefahr bestand, kam schwerverletzt in ein Krankenhaus. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme, bei der das Verkehrsunfall-Aufnahmeteam der Polizei Steinfurt unterstützte, gesperrt. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung des Pkw und des Pedelecs an, die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.500 Euro.

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