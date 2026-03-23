Polizei Paderborn

POL-PB: Mann nach räuberischer Erpressung in Juweliergeschäft in einem Warenhaus festgenommen

Paderborn (ots)

(mh) Nach einer räuberischen Erpressung in einem Juweliergeschäft in der Westernstraße in Paderborn hat die Polizei kurz darauf einen Tatverdächtigen in einem Warenhaus festgenommen.

Der 24-jährige Mann, der in Bad Driburg wohnt, hatte das Geschäft am Freitagmorgen, 20. März, betreten. Nach einer kurzen Beratung durch eine Verkäuferin, gab er vor, einen Ring, eine Kette und weiteren Schmuck im insgesamt niedrigen dreistelligen Gesamtwert kaufen zu wollen. Nachdem die Angestellte die Ware verpackt hatte, zeigte ihr der 24-Jährige eine Waffe und verlangte die Herausgabe des Schmucks. Die Frau übergab ihm die Tüte und der Mann flüchtete.

Kurz nachdem die Mitarbeiterin die Polizei alarmiert hatte, meldete sich ein Mitarbeiter eines angrenzenden Warenhauses, da sich ein unbekannter Mann auf der Ladenfläche befinden würde, obwohl das Geschäft noch geschlossen sei. Der Mitarbeiter führte die Polizei in ein Büro des Warenhauses, in dem sich der Tatverdächtige befand. Wie sich herausstellte, hatte er Umbaumaßnahmen in dem Warenhaus genutzt, um als Handwerker getarnt in das Gebäude zu gelangen.

Die eingesetzten Kräfte fanden bei ihm den gestohlenen Schmuck aus der räuberischen Erpressung und stellten ihn sicher. Die Schreckschusspistole hatte der Mann bereits vor Eintreffen der Polizei an den Mitarbeiter des Warenhauses übergeben. Auch die PTB-Waffe wurde sichergestellt. Der 24-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Paderborn einem Haftrichter vorgeführt, der eine Untersuchungshaft anordnete.

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