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Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall im Kreuzungsbereich mit zwei Leichtverletzten

Hövelhof (ots)

(mh) Bei einem Unfall im Kreuzungsbereich der Delbrücker Straße mit der Straße Grüner Weg in Hövelhof haben sich am Donnerstagvormittag, 19. März, zwei Autofahrerinnen leichte Verletzungen zugezogen.

Die 84-jährige Fahrerin eines VW Polo bog gegen 10.05 Uhr vom Grüner Weg aus nach links auf die vorfahrtsberechtigte Delbrücker Straße in Richtung Hövelhof ab. Eine 20-jährige Frau, die in einem Ford Fiesta aus Hövelhof kommend in Richtung Delbrück-Ostenland fuhr, musste eine Vollbremsung einleiten. Beide Fahrzeuge stießen trotzdem zusammen.

Ein Krankenwagen brachte die 84-Jährige in ein Paderborner Krankenhaus. Die 20-Jährige wurde vor Ort behandelt. Der Ford und der VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an den Autos beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Während der Bergungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Delbrücker Straße für rund eine Stunde komplett gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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