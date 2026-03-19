POL-PB: Alleinunfall mit schwerverletztem Rollerfahrer
Salzkotten-Thüle (ots)
(mh) Bei einem Alleinunfall auf dem Boker Damm in Salzkotten-Thüle hat sich ein Motorrollerfahrer am Mittwochnachmittag, 18. März, schwere Verletzungen zugezogen.
Der 63-Jährige war gegen 15.45 Uhr in Richtung Boke unterwegs. Aus unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus. Der Gesamtschaden an dem Roller beläuft sich auf rund 1.500 Euro.
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