Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Garagen - Polizei sucht Zeugen

Bad Lippspringe (ots)

(mh) Ein unbekannter Täter ist zwischen Mittwoch, 18. März, 18.00 Uhr, und Donnerstag, 19. März, 07.30 Uhr, in eine Garage am Dedinghauser Weg in Bad Lippspringe eingebrochen. Bei zwei weiteren Garagen blieb es beim Versuch. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Einbrecher beschädigte ein Garagentor, um in den Raum zu gelangen. Er durchwühlte ihn und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung. Bei zwei weiteren Garagen scheiterte der Einbruchsversuch.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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