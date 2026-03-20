Polizei Paderborn

POL-PB: Schwerer Bandendiebstahl an einer 82-Jährigen - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

(ivdh) Eine unbekannte Frau hat einer 82-Jährigen am Mittwochvormittag, 11. März, eine Kette vom Hals gestohlen. Die Seniorin war zu Fuß auf dem Gehweg der Kilianstraße in Paderborn unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen.

Die 82-Jährige ging gegen 11.00 Uhr in Richtung Husener Straße, als ein Auto neben ihr anhielt. Die Tatverdächtige stieg aus, sprach die Frau mehrmals mit "Mama" an und hielt sie an den Händen fest. Auch der männliche Fahrer des Fahrzeugs redete mit der Seniorin. Schließlich griff die Täterin der 82-Jährigen an den Hals, löste die Kette und stieg zurück in das Auto, welches im Anschluss in unbekannte Richtung davonfuhr. Die Polizei ermittelt wegen schweren Bandendiebstahls.

Laut Angabe der 82-Jährigen soll das Auto dunkel sowie mattlackiert und mit mehreren Personen besetzt gewesen sein. Das Kennzeichen ist unbekannt. Die Tatverdächtige sei, nach Aussage der Geschädigten, osteuropäischer Herkunft und auffällig klein. Sie war vermutlich älter als 50 Jahre, trug ein Kopftuch, eine Schürze und eine Strickjacke.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem unbekannten Fahrzeug, zu der Tatverdächtigen oder zu dem Diebstahl geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell