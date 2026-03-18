POL-PB: Mögliches Diebesgut aufgefunden - Polizei bittet um Zeugenhinweise
Paderborn (ots)
(mh) Die Polizei hat bei einer Wohnungsdurchsuchung in Paderborn mögliches Diebesgut aufgefunden und bittet per Foto um Zeugenhinweise zu den Besitzern.
Ermittlungen des Kriminalkommissariats zum Thema Wohnungseinbruch hatten zu einem 19-jährigen Tatverdächtigen geführt. Der Mann war in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen derartiger Delikte aufgefallen. Das mögliche Diebesgut konnte bislang noch keiner Tat zugeordnet werden.
Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebesgut oder zu den Besitzern geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.
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