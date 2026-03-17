Polizei Paderborn

POL-PB: Gartenhütte nach fahrlässiger Brandstiftung zerstört

Paderborn (ots)

(mh) Fahrlässige Brandstiftung ist vermutlich der Auslöser für den Brand einer Gartenhütte an der Luise-Hensel-Straße in Paderborn.

Zeugen hatten das Feuer am späten Montagnachmittag, 16. März, gegen 17.10 Uhr festgestellt und die Feuerwehr alarmiert. Die Einsatzkräfte löschten die Flammen an der bereits seit Jahren leerstehenden Holzhütte, die komplett zerstört wurde. Menschen kamen nicht zu Schaden.

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