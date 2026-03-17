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Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Kabeldiebstal an Windkraftanlage gesucht

Bad Wünnenberg-Fürstenberg (ots)

(md) Zwischen Samstag, 14. März und Montag, 16. März, stahlen Unbekannte an zwei Windkraftanlage in Bad Wünnenberg-Fürstenberg an der Anschrift Auf der Körtge Stromkabel. Die Polizei sucht Zeugen.

Mitarbeiter des Geländes bemerkten den Diebstahl am Montagmorgen und alarmierten die Polizei. Unbekannte hatten die Kabel am Stromaggregat durchtrennt und mitgenommen, außerdem die Erdungsleitungen. Der oder die Täter flohen in unbekannte Richtung.

Es entstand Schaden in Höhe von 2.200 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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