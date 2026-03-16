Polizei Paderborn

POL-PB: Auto verunfallt auf Bahngleisen - Zeugen gesucht

Paderborn (ots)

(md) Am 13. März befuhr gegen 21.20 Uhr ein 59 Jahre alter Mann mit seinem Daimler die Borchener Straße in Fahrtrichtung Borchen. Laut eigener Aussage sei ihm nach der Kreuzung der Halberstädter Straße und nach Passieren der Ampel ein Auto auf der linken Fahrspur, in Fahrtrichtung Borchen, entgegengekommen. Diesem wich der Mann aus und befuhr dabei die Rasenfläche in Richtung eines Discounter-Parkplatzes. Anschließend kam er durch ein Bahnsignal auf den Gleisen zum Stehen. Der Fahrer des Autos verletzte sich bei dem Unfall leicht, es entstand Sachschaden in Höhe von 10.500 Euro.

Die Polizei sucht Unfallzeugen. Wer sachdienliche Hinweis zum Unfallgeschehen, vor allem zu einem möglichen zweiten beteiligten Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich über die Rufnummer 05251 306-1 bei der Polizei zu melden.

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