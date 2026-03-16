Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Kindertagesstätte - Polizei sucht Zeugen

Lichtenau (ots)

(mh) Nach dem Einbruch in eine Kindertagesstätte an der Straße Zur Krulsmühle in Lichtenau sucht die Polizei Zeugen.

Der unbekannte Täter beschädigte zwischen Freitag, 13. März, 18.00 Uhr, und Samstag, 14. März, 18.45 Uhr, eine Tür, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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