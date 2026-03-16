Polizei Paderborn

POL-PB: Autofahrer weicht Wild aus und landet im Graben

Bad Wünnenberg-Fürstenberg (ots)

(md) Am Freitag, 13. März kam es auf der Eilerner Straße in Bad Wünnenberg-Fürstenberg zu einem Alleinunfall, weil ein Autofahrer nach eigener Aussage einem Wildtier ausgewichen war.

Der 35 Jahre alte Mann war in seinem Mitsubishi auf der Eilerner Straße in Fahrtrichtung Elisenhof unterwegs, als ein Tier aus dem linken Feld auf die Straße lief. Diesem wich er nach rechts aus und kam im Graben zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Wenn das Wetter besser wird, nimmt auch die Zahl der Wildunfälle zu. Die meisten Unfälle dieser Art passieren in den Abend- und frühen Morgenstunden. Aber auch tagsüber kann es zu Wildwechsel kommen. Einen besonderen Gefahrenschwerpunkt stellen der Übergangsbereich zwischen Wald- und Feldzonen dar - Gegebenheiten, die im Kreis Paderborn oft vorkommen. Die entsprechenden Gefahrenstellen sind durch das Schild "Achtung Wildwechsel" gekennzeichnet. Weitere Tipps hat die Polizei Paderborn im Internet veröffentlicht: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/achtung-wildunfaelle-polizei-bittet-um-besondere-vorsicht

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