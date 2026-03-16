Polizei Paderborn

POL-PB: Zeugen zu Kupferdiebstahl gesucht

Büren-Weine (ots)

(md) Unbekannte stahlen am Freitag, 13. März, zwischen 14.30 Uhr und 15.30 Uhr Kupferrohre und -pumpen, die vor einem Haus in der Dorfstraße gelagert waren und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Dem 56-Bewohner, der Kupferrohre und -pumpen vor seinem Haus gelagert hatte, fiel der Diebstahl am Freitagnachmittag auf, als er das Material transportieren wollte und er alarmierte die Polizei. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

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