PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: #LEBEN: Ergebnis Gurtkontrollen im Kreisgebiet

Kreis Paderborn (ots)

(md) Heute Vormittag führte der Verkehrsdienst der Paderborner Polizei kreisweit Verkehrskontrollen mit dem Fokus auf Einhaltung der Anschnallpflicht durch. An der Grundschule in Lichtenau waren zusätzlich Kräfte des Kommissariats Verkehrsunfallprävention/-opferschutz im Einsatz.

Insgesamt stellten die eingesetzten Kräfte dabei 20 Gurtverstöße fest.

Bei den kreisweiten Kontrollen waren an unterschiedlichen Kontrollstellen am Vormittag 15 Pkw-Fahrerinnen und -fahrer nicht angeschnallt unterwegs. Auch vier Lkw-Führende waren ohne angelegten Sicherheitsgurt auf der Straße. Außerdem war ein Kind unter den Nicht-Angeschnallten Personen bei der Pkw-Kontrolle in einem Kindersitz dabei.

Zusätzlich ahndete die Polizei sieben Geschwindigkeitsverstöße, sowie 10 weitere Vergehen, wie beispielsweise Handy am Steuer. Außerdem stellten sie bei einem E-Scooter-Fahrenden einen verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz fest.

Die regelmäßigen Kontrollen der Polizei Paderborn gehören zur seit 2024 umgesetzten Verkehrsstrategie, mit der sich die Behörde für mehr Sicherheit auf den Straßen im Kreis Paderborn einsetzt. Landesweit läuft das Thema Verkehrssicherheit unter dem #LEBEN.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 10:26

    POL-PB: Auseinandersetzung in einem Paderborner Imbiss - Polizei nimmt mehrere Strafanzeigen auf

    Paderborn (ots) - (mh) Bei einer Auseinandersetzung in einem Imbiss an der Borchener Straße in Paderborn haben sich am Mittwochnachmittag, 11. März, zwei Männer leichte Verletzungen zugezogen. Die Polizei nahm mehrere Strafanzeigen auf. Gegen 16.00 Uhr gerieten ein 23-jähriger Syrer, der in Hövelhof wohnt, und zwei 18 und 19 Jahre alte Männer, die ebenfalls ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 08:16

    POL-PB: Öffentlichkeitsfahndung nach "Geld-Abholer" in Telefonbetrugsfall

    Kreis Paderborn (ots) - (md) Die Polizei Paderborn fahndet nach einem Mann, der mutmaßlich als "Abholer" in einem Fall von Telefonbetrug in Betracht kommt. Eine 55 Jahre alte Frau aus dem Kreis Paderborn war am 25. Februar Opfer der Telefonbetrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" geworden und hatte an einem Treffpunkt in Paderborn eine hohe Summe an einen Unbekannten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren