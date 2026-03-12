Polizei Paderborn

POL-PB: #LEBEN: Ergebnis Gurtkontrollen im Kreisgebiet

Kreis Paderborn (ots)

(md) Heute Vormittag führte der Verkehrsdienst der Paderborner Polizei kreisweit Verkehrskontrollen mit dem Fokus auf Einhaltung der Anschnallpflicht durch. An der Grundschule in Lichtenau waren zusätzlich Kräfte des Kommissariats Verkehrsunfallprävention/-opferschutz im Einsatz.

Insgesamt stellten die eingesetzten Kräfte dabei 20 Gurtverstöße fest.

Bei den kreisweiten Kontrollen waren an unterschiedlichen Kontrollstellen am Vormittag 15 Pkw-Fahrerinnen und -fahrer nicht angeschnallt unterwegs. Auch vier Lkw-Führende waren ohne angelegten Sicherheitsgurt auf der Straße. Außerdem war ein Kind unter den Nicht-Angeschnallten Personen bei der Pkw-Kontrolle in einem Kindersitz dabei.

Zusätzlich ahndete die Polizei sieben Geschwindigkeitsverstöße, sowie 10 weitere Vergehen, wie beispielsweise Handy am Steuer. Außerdem stellten sie bei einem E-Scooter-Fahrenden einen verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz fest.

Die regelmäßigen Kontrollen der Polizei Paderborn gehören zur seit 2024 umgesetzten Verkehrsstrategie, mit der sich die Behörde für mehr Sicherheit auf den Straßen im Kreis Paderborn einsetzt. Landesweit läuft das Thema Verkehrssicherheit unter dem #LEBEN.

