Polizei Paderborn

POL-PB: Auseinandersetzung in einem Paderborner Imbiss - Polizei nimmt mehrere Strafanzeigen auf

Paderborn (ots)

(mh) Bei einer Auseinandersetzung in einem Imbiss an der Borchener Straße in Paderborn haben sich am Mittwochnachmittag, 11. März, zwei Männer leichte Verletzungen zugezogen. Die Polizei nahm mehrere Strafanzeigen auf.

Gegen 16.00 Uhr gerieten ein 23-jähriger Syrer, der in Hövelhof wohnt, und zwei 18 und 19 Jahre alte Männer, die ebenfalls gebürtig aus Syrien stammen, aber in den Niederlanden leben, in den Räumlichkeiten des Imbisses zunächst verbal und dann körperlich aneinander. Auslöser war möglicherweise eine Belästigung durch den 23-jährigen gegenüber einem 15-jährigen syrischen Mädchen, das in Höxter wohnt und die beiden jüngeren Männer begleitete.

Der 18-Jährige zog im Rahmen der Auseinandersetzung ein Messer und bedrohte den 23-Jährigen damit. Der wiederum ergriff einen Teller, zerstörte diesen und verletzte den 18-Jährigen mit einer Scherbe am Arm. Die beiden Männer sowie die 15-Jährige und ein weiteres 13-jähriges Mädchen, das im niedersächsischen Stadtoldendorf lebt, flüchteten daraufhin aus dem Imbiss. Zeugen alarmierten die Polizei.

Die eingesetzten Kräfte stellten den 23-Jährigen noch im Imbiss. Seine leichten Verletzungen aus der körperlichen Auseinandersetzung mussten nicht im Krankenhaus behandelt werden. Die beiden 18-, und 19-jährigen Syrer samt Begleitung entdeckte die Polizei schließlich am Hauptbahnhof Paderborn. Bei beiden bestand der Verdacht auf Drogenkonsum. Ein Messer wurde bei Ihnen nicht gefunden. Ein Rettungswagen brachte den 18-Jährigen zur Behandlung der leichten Schnittverletzung am Arm in ein Paderborner Krankenhaus.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Paderborn wurden den Männern zudem Blutproben entnommen. Sie kamen im Anschluss auf freien Fuß. Dazu informierte die Polizei die Erziehungsberechtigen der beiden minderjährigen Mädchen und nahm wechselseitige Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 18-jährigen und den 23-jährigen Mann auf. Die 15-Jährige stellte zudem eine Strafanzeige gegen den Hövelhofer wegen einer sexuellen Belästigung. Dazu erstattete der Inhaber des Imbisses eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell