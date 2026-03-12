PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Auseinandersetzung in einem Paderborner Imbiss - Polizei nimmt mehrere Strafanzeigen auf

Paderborn (ots)

(mh) Bei einer Auseinandersetzung in einem Imbiss an der Borchener Straße in Paderborn haben sich am Mittwochnachmittag, 11. März, zwei Männer leichte Verletzungen zugezogen. Die Polizei nahm mehrere Strafanzeigen auf.

Gegen 16.00 Uhr gerieten ein 23-jähriger Syrer, der in Hövelhof wohnt, und zwei 18 und 19 Jahre alte Männer, die ebenfalls gebürtig aus Syrien stammen, aber in den Niederlanden leben, in den Räumlichkeiten des Imbisses zunächst verbal und dann körperlich aneinander. Auslöser war möglicherweise eine Belästigung durch den 23-jährigen gegenüber einem 15-jährigen syrischen Mädchen, das in Höxter wohnt und die beiden jüngeren Männer begleitete.

Der 18-Jährige zog im Rahmen der Auseinandersetzung ein Messer und bedrohte den 23-Jährigen damit. Der wiederum ergriff einen Teller, zerstörte diesen und verletzte den 18-Jährigen mit einer Scherbe am Arm. Die beiden Männer sowie die 15-Jährige und ein weiteres 13-jähriges Mädchen, das im niedersächsischen Stadtoldendorf lebt, flüchteten daraufhin aus dem Imbiss. Zeugen alarmierten die Polizei.

Die eingesetzten Kräfte stellten den 23-Jährigen noch im Imbiss. Seine leichten Verletzungen aus der körperlichen Auseinandersetzung mussten nicht im Krankenhaus behandelt werden. Die beiden 18-, und 19-jährigen Syrer samt Begleitung entdeckte die Polizei schließlich am Hauptbahnhof Paderborn. Bei beiden bestand der Verdacht auf Drogenkonsum. Ein Messer wurde bei Ihnen nicht gefunden. Ein Rettungswagen brachte den 18-Jährigen zur Behandlung der leichten Schnittverletzung am Arm in ein Paderborner Krankenhaus.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Paderborn wurden den Männern zudem Blutproben entnommen. Sie kamen im Anschluss auf freien Fuß. Dazu informierte die Polizei die Erziehungsberechtigen der beiden minderjährigen Mädchen und nahm wechselseitige Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den 18-jährigen und den 23-jährigen Mann auf. Die 15-Jährige stellte zudem eine Strafanzeige gegen den Hövelhofer wegen einer sexuellen Belästigung. Dazu erstattete der Inhaber des Imbisses eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 08:16

    POL-PB: Öffentlichkeitsfahndung nach "Geld-Abholer" in Telefonbetrugsfall

    Kreis Paderborn (ots) - (md) Die Polizei Paderborn fahndet nach einem Mann, der mutmaßlich als "Abholer" in einem Fall von Telefonbetrug in Betracht kommt. Eine 55 Jahre alte Frau aus dem Kreis Paderborn war am 25. Februar Opfer der Telefonbetrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" geworden und hatte an einem Treffpunkt in Paderborn eine hohe Summe an einen Unbekannten ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 13:04

    POL-PB: Versuchter Einbruch mit gestohlenem Schlüssel

    Paderborn-Elsen (ots) - (ivdh) In der Dienstagnacht, 10. März, um 02:06 Uhr öffnete ein Täter mit einem gestohlenen Schlüssel die Haustür eines Reihenhauses an der Anschrift "Deipe Laake" in Paderborn-Elsen. Die Polizei nahm den Täter vorläufig fest. Der 25-jährige Täter öffnete das unverschlossene Auto in der Grundstückseinfahrt und stahl daraus einen Haustürschlüssel des Wohnhauses. Mit dem Schlüssel ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 13:01

    POL-PB: Erneuter Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

    Lichtenau-Husen (ots) - (ivdh) Unbekannte brachen zwischen Sonntag, 08. März, etwa 22.30 Uhr, und Montag, 09. März, 11.30 Uhr in eine Gaststätte an der Anschrift "Feriendorf" in Lichtenau-Husen ein. Die Polizei sucht Zeugen. Die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zu dem Gebäude, durchwühlten mehrere Räumlichkeiten und beschädigten zum Teil Inventar. Im Anschluss flüchteten sie mit dem Diebesgut in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren