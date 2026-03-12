PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Korrektur zur Pressemitteilung: "Öffentlichkeitsfahndung nach "Geld-Abholer" in Telefonbetrugsfall"

Paderborn (ots)

In der Pressemitteilung zur "Öffentlichkeitsfahndung nach "Geld-Abholer" in Telefonbetrugsfall" (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6233987) hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die Telefonnummer für Zeugenhinweise lautet: 05251 306-0.

Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 10:26

    POL-PB: Auseinandersetzung in einem Paderborner Imbiss - Polizei nimmt mehrere Strafanzeigen auf

    Paderborn (ots) - (mh) Bei einer Auseinandersetzung in einem Imbiss an der Borchener Straße in Paderborn haben sich am Mittwochnachmittag, 11. März, zwei Männer leichte Verletzungen zugezogen. Die Polizei nahm mehrere Strafanzeigen auf. Gegen 16.00 Uhr gerieten ein 23-jähriger Syrer, der in Hövelhof wohnt, und zwei 18 und 19 Jahre alte Männer, die ebenfalls ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 08:16

    POL-PB: Öffentlichkeitsfahndung nach "Geld-Abholer" in Telefonbetrugsfall

    Kreis Paderborn (ots) - (md) Die Polizei Paderborn fahndet nach einem Mann, der mutmaßlich als "Abholer" in einem Fall von Telefonbetrug in Betracht kommt. Eine 55 Jahre alte Frau aus dem Kreis Paderborn war am 25. Februar Opfer der Telefonbetrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" geworden und hatte an einem Treffpunkt in Paderborn eine hohe Summe an einen Unbekannten ...

    mehr
  • 10.03.2026 – 13:04

    POL-PB: Versuchter Einbruch mit gestohlenem Schlüssel

    Paderborn-Elsen (ots) - (ivdh) In der Dienstagnacht, 10. März, um 02:06 Uhr öffnete ein Täter mit einem gestohlenen Schlüssel die Haustür eines Reihenhauses an der Anschrift "Deipe Laake" in Paderborn-Elsen. Die Polizei nahm den Täter vorläufig fest. Der 25-jährige Täter öffnete das unverschlossene Auto in der Grundstückseinfahrt und stahl daraus einen Haustürschlüssel des Wohnhauses. Mit dem Schlüssel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren