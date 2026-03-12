POL-PB: Korrektur zur Pressemitteilung: "Öffentlichkeitsfahndung nach "Geld-Abholer" in Telefonbetrugsfall"
Paderborn (ots)
In der Pressemitteilung zur "Öffentlichkeitsfahndung nach "Geld-Abholer" in Telefonbetrugsfall" (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/55625/6233987) hat sich ein Fehler eingeschlichen. Die Telefonnummer für Zeugenhinweise lautet: 05251 306-0.
Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.
