Polizei Paderborn

POL-PB: Kind bei Unfall leicht verletzt

Paderborn-Sennelager (ots)

(md) Am Freitag, 13. März, kam es gegen 16.25 Uhr auf der Bielefelder Straße in Paderborn-Schloß Neuhaus zu einem Zusammenstoß von einem Auto und eine Kind, bei dem sich das Kind leicht verletzte.

Ein 62 Jahre alter Mercedes-Fahrer aus dem Kreis Gütersloh war mit seinem Auto am späten Nachmittag auf der Bielefelder Straße in Fahrtrichtung Paderborn unterwegs, als auf der linken Seite ein Bus an der dortigen Bushaltestelle hielt. Ein 11-jähriger Junge lief dann von links nach rechts hinter dem Bus über die Straße und es kam zum Zusammenstoß. Der Junge wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst versorgt, es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

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