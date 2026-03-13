PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Paderborn

POL-PB: Pedelec-Fahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Paderborn (ots)

(md) Am Donnerstag, 12. März kam es am frühen Abend zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw, bei dem sich der Radler schwer verletzte.

Ein 44 Jahre alter Mann fuhr gegen 17.48 Uhr in einer Rad-Kolonne mit seinen zwei Kindern auf der Straße Westernmauer in Richtung Kisau. Vor und hinter dem radelte jeweils einer seiner beiden Söhne.

Zeitgleich war eine 46-jährige Frau in ihrem Ford Kombi in der entgegengesetzten Richtung unterwegs. Als der Radler ausscherte, um seinen vor ihn fahrenden Sohn links zu überholen, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto. Dabei fiel der Mann, der einen Helm trug, gegen das Heck des Autos. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Eingebettet in die Landeskampagne #LEBEN ruft die Behörde zum Tragen des Fahrradhelms auf, der zwar keine Unfälle, jedoch schwere Kopfverletzungen verhindern kann. Unter dem Slogan "Musste nicht, sollteste aber!" hat die Paderborner Polizei eine umfangreiche Kampagne entwickelt. Alle Informationen gibt es im Internet unter: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/musste-nicht-sollteste-aber-paderborner-polizei-betont-den-fahrradhelm

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Paderborn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Weitere Meldungen: Polizei Paderborn
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 14:25

    POL-PB: #LEBEN: Ergebnis Gurtkontrollen im Kreisgebiet

    Kreis Paderborn (ots) - (md) Heute Vormittag führte der Verkehrsdienst der Paderborner Polizei kreisweit Verkehrskontrollen mit dem Fokus auf Einhaltung der Anschnallpflicht durch. An der Grundschule in Lichtenau waren zusätzlich Kräfte des Kommissariats Verkehrsunfallprävention/-opferschutz im Einsatz. Insgesamt stellten die eingesetzten Kräfte dabei 20 Gurtverstöße fest. Bei den kreisweiten Kontrollen waren an ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 10:26

    POL-PB: Auseinandersetzung in einem Paderborner Imbiss - Polizei nimmt mehrere Strafanzeigen auf

    Paderborn (ots) - (mh) Bei einer Auseinandersetzung in einem Imbiss an der Borchener Straße in Paderborn haben sich am Mittwochnachmittag, 11. März, zwei Männer leichte Verletzungen zugezogen. Die Polizei nahm mehrere Strafanzeigen auf. Gegen 16.00 Uhr gerieten ein 23-jähriger Syrer, der in Hövelhof wohnt, und zwei 18 und 19 Jahre alte Männer, die ebenfalls ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren