POL-PB: Pedelec-Fahrer bei Kollision mit Pkw schwer verletzt

Paderborn (ots)

(md) Am Donnerstag, 12. März kam es am frühen Abend zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw, bei dem sich der Radler schwer verletzte.

Ein 44 Jahre alter Mann fuhr gegen 17.48 Uhr in einer Rad-Kolonne mit seinen zwei Kindern auf der Straße Westernmauer in Richtung Kisau. Vor und hinter dem radelte jeweils einer seiner beiden Söhne.

Zeitgleich war eine 46-jährige Frau in ihrem Ford Kombi in der entgegengesetzten Richtung unterwegs. Als der Radler ausscherte, um seinen vor ihn fahrenden Sohn links zu überholen, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Auto. Dabei fiel der Mann, der einen Helm trug, gegen das Heck des Autos. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Paderborner Krankenhaus.

Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Eingebettet in die Landeskampagne #LEBEN ruft die Behörde zum Tragen des Fahrradhelms auf, der zwar keine Unfälle, jedoch schwere Kopfverletzungen verhindern kann. Unter dem Slogan "Musste nicht, sollteste aber!" hat die Paderborner Polizei eine umfangreiche Kampagne entwickelt. Alle Informationen gibt es im Internet unter: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/musste-nicht-sollteste-aber-paderborner-polizei-betont-den-fahrradhelm

