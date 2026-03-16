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Polizei Paderborn

POL-PB: Akku eines E-Scooters löst Brand auf Balkon aus

Paderborn (ots)

(ivdh) Am Samstag, 14. März um 09.15 Uhr entflammte der Akku eines E-Scooters auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Mälzerstraße in Paderborn. Ein Bewohner des Hauses wurde leicht verletzt.

Ein 25-Jähriger Besucher bemerkte ein Feuer auf dem überdachten Balkon der Wohnung im ersten Obergeschoss. Der Akku des E-Scooter, welcher nicht an den Strom angeschlossen war, geriet in Flammen. Der 25-Jährige informierte alle Bewohner und verständigte die Feuerwehr. Die Feuerwehr löschte den Brand. Bei der Brandursache handelt es sich um einen technischen Defekt.

Ein 27-Jähriger Bewohner des Hauses erlitt eine Rauchgasverletzung und wurde mittels Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus transportiert.

Am Balkon sowie an dem E-Scooter entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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