POL-PB: Akku eines E-Scooters löst Brand auf Balkon aus
Paderborn (ots)
(ivdh) Am Samstag, 14. März um 09.15 Uhr entflammte der Akku eines E-Scooters auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Mälzerstraße in Paderborn. Ein Bewohner des Hauses wurde leicht verletzt.
Ein 25-Jähriger Besucher bemerkte ein Feuer auf dem überdachten Balkon der Wohnung im ersten Obergeschoss. Der Akku des E-Scooter, welcher nicht an den Strom angeschlossen war, geriet in Flammen. Der 25-Jährige informierte alle Bewohner und verständigte die Feuerwehr. Die Feuerwehr löschte den Brand. Bei der Brandursache handelt es sich um einen technischen Defekt.
Ein 27-Jähriger Bewohner des Hauses erlitt eine Rauchgasverletzung und wurde mittels Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus transportiert.
Am Balkon sowie an dem E-Scooter entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.
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