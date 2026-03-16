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Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche in Einfamilienhäuser - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Unbekannte Täter sind am Samstag, 14. März, in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen. Betroffen waren Häuser an der Straße Thunemeiershof in Paderborn und an der Straße Kluswiese in Paderborn-Wewer. Die Polizei sucht Zeugen.

An der Kluswiese beschädigte der Einbrecher zwischen 05.00 Uhr und 14.30 Uhr ein Fenster, um in das Gebäude zu gelangen. Er durchwühlte die Räumlichkeiten und flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Über eine Terrassentür drang der Täter zwischen 17.00 Uhr und 21.30 Uhr am Thunemeiershof in das Einfamilienhaus ein. Er durchwühlte auch hier die Räume und flüchtete im Anschluss.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -
Telefon: 05251 306-1313
E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de

Außerhalb der Bürozeiten:

Leitstelle Polizei Paderborn
Telefon: 05251 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell

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