Polizei Paderborn

POL-PB: Kabeldiebstahl an Windkraftanlage - Zeugen gesucht

Borchen-Dörenhagen (ots)

(md) Zwischen Samstag, 14. März und Montag, 16. März, kam es zu einem Kabeldiebstahl an einer Windkraftanlage an der Ebbinghauser Straße, zwischen Dörenhagen und Ebbinghausen.

Ein Mitarbeiter meldete das gestohlene Stromkabel am Montagmorgen der Polizei. Es entstand geringer Sachschaden.

Die Polizei sucht Zeugen. Sachdienliche Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251 306-0 entgegen.

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