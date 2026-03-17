POL-PB: Einbruch in einen Lagerraum - Polizei sucht Zeugen
Bad Lippspringe (ots)
(mh) Nach dem Einbruch in einen Lagerraum an der Straße An der Bleiche in Bad Lippspringe sucht die Polizei Zeugen.
Der unbekannte Täter beschädigte zwischen Freitag, 13. März, 14.00 Uhr, und Montag, 16. März, 14.10 Uhr, eine Tür und durchwühlte im Anschluss die Räumlichkeit. Er flüchtete danach in unbekannte Richtung.
Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden.
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