Polizei Paderborn

POL-PB: Polizei sucht nach Unfall mit leichtverletztem Kind Zeugen

Paderborn-Neuenbeken (ots)

(mh) Nach einem Verkehrsunfall mit möglicher Flucht zwischen zwei Radfahrenden im Kreuzungsbereich der Alte Amtsstraße mit der Straße Roncalliplatz in Paderborn-Neuenbeken, sucht die Polizei Zeugen. Ein neunjähriger Junge zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

Das Kind bog Montagmittag, 16. März, gegen 12.30 Uhr von der Alte Amtsstraße aus nach links in die Straße Roncalliplatz ab. Laut eigener Aussage sei dann ein ihm entgegenkommender Mann auf einem Fahrrad mit dem Vorderrad gegen sein Rad gestoßen. Der Junge stürzte zu Boden. Der zweite Radfahrer sei im Anschluss weitergefahren, ohne sich um das Unfallgeschehen zu kümmern.

Der Neunjährige fuhr nach Hause und seine Eltern alarmierten die Polizei. Bei Begutachtung des Unfallorts machte ein 65-jähriger Mann auf sich aufmerksam. Er gab an, zu der Uhrzeit des Unfalls mit dem Fahrrad vom Roncalliplatz in Richtung Alte Amtsstraße gefahren zu sein. Dort habe er gesehen, dass das Kind ohne Fremdeinwirkung beim Abbiegen vom Rad gestürzt sei. Zu einem Zusammenstoß sei es nicht gekommen. Da eine unbekannte Frau dem Jungen sofort geholfen habe, sei er im Anschluss weitergefahren.

Die Polizei bittet die Frau, die dem gestürzten Kind geholfen haben soll, sich über die Rufnummer 05251 306-0 zu melden. Gleiches gilt für weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können.

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