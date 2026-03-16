Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Theater am Mittelhafen - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Zwischen 03 Uhr und 13 Uhr Samstag (14.03.) ist ein unbekannter Täter in ein Theater am Mittelhafen eingebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen schlug der unbekannte Täter auf der Rückseite ein Fenster ein, um in die Räumlichkeiten zu gelangen. Ob Diebesgut entwendet wurde ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

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