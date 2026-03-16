Polizei Münster

POL-MS: Nach Hehlerei am Bremer Platz - Fahrrad bei Sachverhaltsaufnahme erkannt und ausgehändigt

Münster (ots)

Nachdem es am frühen Freitagabend (13.03., 17:59 Uhr) zu einer Hehlerei am Bremer Platz gekommen war, bei dem ein gestohlenes Fahrrad mutmaßlich verkauft wurde, haben Polizisten den Hehler während der Sachverhaltsaufnahme gestellt und das Rad an den berechtigten Eigentümer ausgehändigt.

Nach Angaben des Geschädigten wurde sein mehrfach angeschlossenes Fahrrad, ein sogenanntes "Fatbike", zwischen 05:30 Uhr und 16:45 Uhr aus dem Hamburger Tunnel gestohlen. Während der Sachverhaltsaufnahme am Tatort fuhr eine männliche Person langsam mit einem Fatbike an den Polizisten vorbei. Der Bestohlene erkannte sein Rad sofort wieder. Die Beamten nahmen zu Fuß die Verfolgung auf und stellten Radfahrer. Dieser gab an, das Bike kurz zuvor am Bremer Platz gekauft zu haben.

Da der Geschädigte den notwendigen Schlüssel parat hatte, um den Fahrrad-Akku zu aktivieren, konnte das Rad zweifellos zugeordnet werden. Die eingesetzten Beamten gaben es an den Münsteraner zurück.

Den Radfahrer mit niederländischer Staatsangehörigkeit erwartet ein Strafverfahren wegen Hehlerei.

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