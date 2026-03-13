Polizei Münster

POL-MS: Fahrzeuge in Tiefgarage durch Feuerlöscher beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nachdem am Donnerstagabend (12.03.) unbekannte Täter Fahrzeuge in einer Tiefgarage am Feldstiegenkamp in Kinderhaus mit Feuerlöschern beschädigt haben, ist die Polizei auf der Suche nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Unbekannten mutmaßlich durch einen Notausgang in die Tiefgarage und versuchten, ein geparktes Auto zu entwenden. Anschließend versprühten die Täter zwei Pulver-Feuerlöscher. Dadurch beschädigten sie weitere Fahrzeuge in der Tiefgarage. Die Unbekannten flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

