PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Schwerer Verkehrsunfall auf Hammer Straße - Drei Personen verletzt

Münster (ots)

Am Donnerstagnachmittag (12.03., 13:12 Uhr) ist es zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Hammer Straße/Siemensstraße gekommen. Drei Frauen wurden verletzt, eine davon schwer.

Ersten Ermittlungen zufolge kam eine 45-jährige Münsteranerin mit ihrem Pkw aus der Siemensstraße und beabsichtigte, auf die Hammer Straße abzubiegen. Zeitgleich überquerte eine 20-jährige Radfahrerin die Hammer Straße an der Ampel in Richtung Siemensstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge. Das Auto der 45-Jährigen geriet auf den Geh- und Radweg und erfasste dort eine 63-jährige Fußgängerin. Die Frau wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie sowie die beiden weiteren Unfallbeteiligten in Krankenhäuser.

Die Hammer Straße ist während der noch andauernden Unfallaufnahme in Richtung Innenstadt gesperrt. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Münster ist im Einsatz.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 12.03.2026 – 14:56

    POL-MS: Lkw touchiert Pkw - Polizei sucht Lkw-Fahrer und Zeugen

    Münster (ots) - Ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer hat am Dienstagmittag (10.03., 12:58 Uhr) an der Straße An der Kleimannbrücke den geparkten Pkw einer 23-jährigen Münsteranerin touchiert und ist geflüchtet. Nach ersten Erkenntnissen stand der Pkw der Münsteranerin geparkt an der Straße An der Kleimannbrücke. Der Lkw mit weißem Auflieger bog aus der Straße ...

    mehr
  • 12.03.2026 – 14:18

    POL-MS: Trickdiebstahl aus Wohnung im Hansaviertel - Polizei bittet um Hinweise

    Münster (ots) - Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Dienstagvormittag (10.03., 11:00 Uhr) an der Dorotheenstraße unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer Seniorin verschafft und Handtaschen, sowie Schmuck entwendet. Ersten Erkenntnissen zufolge ließ die Münsteranerin den Unbekannten in ihre Wohnung, weil er behauptete, die Wasserleitungen testen zu ...

    mehr
  • 11.03.2026 – 15:38

    POL-MS: Auto kracht in Hecke - Fahrer flüchtet zu Fuß

    Münster (ots) - Am Dienstagabend (10.03., 21 Uhr) ist ein bislang unbekannter Autofahrer in die Hecke eines Privatgrundstücks im Einmündungsbereich der Straßen Zum Häpper/ Auf der Breie in Amelsbüren gefahren und anschließend zu Fuß vom Unfallort geflüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Pkw zuvor mit auffällig hoher Geschwindigkeit die Straße Zum Häpper in Richtung ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren