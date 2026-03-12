Polizei Münster

POL-MS: Schwerer Verkehrsunfall auf Hammer Straße - Drei Personen verletzt

Münster (ots)

Am Donnerstagnachmittag (12.03., 13:12 Uhr) ist es zu einem schweren Verkehrsunfall an der Kreuzung Hammer Straße/Siemensstraße gekommen. Drei Frauen wurden verletzt, eine davon schwer.

Ersten Ermittlungen zufolge kam eine 45-jährige Münsteranerin mit ihrem Pkw aus der Siemensstraße und beabsichtigte, auf die Hammer Straße abzubiegen. Zeitgleich überquerte eine 20-jährige Radfahrerin die Hammer Straße an der Ampel in Richtung Siemensstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierten die beiden Fahrzeuge. Das Auto der 45-Jährigen geriet auf den Geh- und Radweg und erfasste dort eine 63-jährige Fußgängerin. Die Frau wurde schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie sowie die beiden weiteren Unfallbeteiligten in Krankenhäuser.

Die Hammer Straße ist während der noch andauernden Unfallaufnahme in Richtung Innenstadt gesperrt. Ein Unfallaufnahmeteam der Polizei Münster ist im Einsatz.

