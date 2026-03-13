Polizei Münster

POL-MS: Neuer stellvertretender Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Münster: Leitender Polizeidirektor Martin Fischer

Münster (ots)

Die Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf ernannte am Dienstag, 10.03.2026, den Leitenden Polizeidirektor Martin Fischer zu ihrem neuen Stellvertreter. Damit übernimmt Martin Fischer diese Aufgabe mit sofortiger Wirkung von dem Leiter der Kriminalpolizei Jürgen Dekker, der Ende März in den Ruhestand verabschiedet wird.

"Die Zusammenarbeit mit Jürgen Dekker als Chef der Kripo wie auch als stellvertretender Polizeipräsident war sehr besonders. Sie war von hohem Vertrauen, Offenheit, gegenseitiger Beratung und hoher Professionalität geprägt. Er hat in den letzten fünf Jahren die Kriminalpolizei wie auch die Polizei Münster maßgeblich strategisch und operativ mitgestaltet. Als mein Stellvertreter hat er mit mir gemeinsam eine hohe Verantwortung getragen. Den intensiven Austausch und die kollegiale Beratung mit ihm habe ich immer sehr geschätzt und auch genossen. Mit seiner hohen kriminalfachlichen und strategischen Perspektive hat er sich für unsere Polizei Münster sehr verdient gemacht. Dafür möchte ich ihm ausdrücklich und von Herzen danken und wünsche ihm für den wohlverdienten Ruhestand alles erdenklich Gute", so Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf.

Der Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz, Martin Fischer, wird in seiner neuen Funktion als ständiger stellvertretender Behördenleiter Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf nach innen und außen vertreten. Die Polizeipräsidentin setzt schon heute auch in Martin Fischer viel Vertrauen: "Die jahrelange Zusammenarbeit mit Martin Fischer hat deutlich gezeigt, mit welch hoher Professionalität, Stringenz und Weitblick Martin Fischer Aufgaben angeht. Er ist ein sehr versierter und landesweit hoch anerkannter Einsatzleiter in herausfordernden Lagen. Ich weiß, dass ich mich auf ihn immer verlassen kann und schätze seine Beratung in allen polizeilichen Themen. Ich freue mich darauf, diese enge Zusammenarbeit mit ihm nun in der Rolle des stellvertretenden Polizeipräsidenten weiter zu intensivieren."

Das Polizeipräsidium Münster zählt zu den sechs sogenannten §4-Polizeibehörden in NRW. Damit ist die Polizei Münster neben der Sicherheit in der Stadt Münster unter anderem bei größeren Schadensereignissen und bei besonders schweren Straftaten auch für den gesamten Regierungsbezirk verantwortlich. Aktuell arbeiten mehr als 2250 Beschäftigte beim Polizeipräsidium Münster. "Es ist für mich eine Ehre, die Verantwortung zu übernehmen, die mit der Rolle des stellvertretenden Polizeipräsidenten einhergeht. Besonders freue ich mich auf die intensive Zusammenarbeit mit Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf. Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen des Polizeipräsidiums Münster werden wir für die Sicherheit der Menschen und das Vertrauen in die Polizei arbeiten", betont Martin Fischer.

Zur Person:

Martin Fischer begann 1989 seine Ausbildung beim Bundeskriminalamt. Ab 1992 arbeitete er dort im Bereich der Bekämpfung des Rechtsextremismus /-terrorismus. 1995 wechselte er zur Landepolizei, genauer zur Kriminalpolizei in Köln. Darauf folgte ein Jahr am Polizeiausbildungsinstitut Selm als Fachlehrer. 1997 begann Martin Fischer bei der Kriminalpolizei beim Polizeipräsidium Münster im Bereich Organisierte Kriminalität. Von 2001 bis 2003 absolvierte er das Studium für den höheren Polizeivollzugsdienst an der Polizeiführungsakademie in Hiltrup (heute: Deutsche Hochschule der Polizei). Als Leiter der Polizeiinspektion Bünde im Landrat Herford setzte er seine Laufbahn im höheren Dienst fort. Es folgten Tätigkeiten als Behördenberater für Personalentwicklung beim Landesamt für Ausbildung, Fortbildung und Personalangelegenheiten (LAFP), die Leitung der Gruppe der mobilen Einsatzkommandos sowie der Technischen Einsatzgruppe der Spezialeinheiten der Polizei Münster und der Spezialeinheiten der Polizei Essen. Für die Tätigkeit als Leiter des Leitungsstabs wechselte Martin Fischer 2017 zurück zur Polizei Münster und bekleidete dort ab 2019 die Funktion des Leiters der Direktion Verkehr. Seit 2022 befindet sich Martin Fischer offiziell auf seinem heutigen Posten als Leiter der Direktion Gefahrenabwehr/Einsatz des Polizeipräsidiums Münster, den er zuvor schon zwei Jahre kommissarisch innehatte.

