Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Rudolstadt (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 03:00 Uhr, kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Saalfeld in Rudolstadt den 44-jährigen Fahrer eines Pkw BMW. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,0 Promille. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme, der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Inspektionsdienst Saalfeld
Telefon: 03671 56 0
E-Mail: id.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

