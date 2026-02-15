Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt
Rudolstadt (ots)
Am Sonntagmorgen, gegen 03:00 Uhr, kontrollierten Beamte des Inspektionsdienstes Saalfeld in Rudolstadt den 44-jährigen Fahrer eines Pkw BMW. Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,0 Promille. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme, der Führerschein wurde sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.
