Polizei Münster

POL-MS: 60-Jährige mit dem Pedelec gestürzt - Polizei warnt vor Taschen am Lenker

Münster (ots)

Am Dienstagabend (10.03., 19:17 Uhr) ist eine 60-jährige Münsteranerin an der Mauritzstraße von ihrem Pedelec gestürzt, nachdem sich ihre mitgeführte Tasche im Vorderreifen verkeilt hatte.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr die Münsteranerin von der Straße Asche über die Mauritzstraße. Mitten auf der Fahrbahn stürzte sie vom Fahrrad. Aufmerksame Ersthelfer kamen der 60-Jährigen zu Hilfe. Die Einkaufstasche der Pedelec-Fahrerin, die sie am Lenker des Fahrrads mitgeführt hatte, hatte sich augenscheinlich zwischen Schutzblech und Vorderrad verkeilt.

Die Rettungskräfte brachten die 60-Jährige in ein Krankenhaus.

Die Polizei rät, Taschen und andere Gegenstände auf dem Fahrrad dafür vorgesehenen Behältern, zum Beispiel in Fahrradkörben oder Fahrradtaschen, zu transportieren.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell