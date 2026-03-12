PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MS: Trickdiebstahl aus Wohnung im Hansaviertel - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Dienstagvormittag (10.03., 11:00 Uhr) an der Dorotheenstraße unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung einer Seniorin verschafft und Handtaschen, sowie Schmuck entwendet.

Ersten Erkenntnissen zufolge ließ die Münsteranerin den Unbekannten in ihre Wohnung, weil er behauptete, die Wasserleitungen testen zu müssen. Der Tatverdächtige ließ zunächst die Wasserhähne laufen und bewegte sich daraufhin ohne ihre Aufsicht in der Wohnung.

Der Seniorin fiel am nächsten Tag auf, dass ihre Handtaschen und ihr Schmuck fehlten. Bei dem Schmuck handelte es sich unter anderem um Eheringe.

Laut Angaben der Bestohlenen soll der unbekannte Täter 1,70 bis 1,80 Meter groß sein und eine "schmächtige" Statur haben. Zum Tatzeitpunkt trug er eine beige Mütze und einen hellen Anorak.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden, und rät: Lassen Sie Fremde niemals in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Informieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Polizei Münster
