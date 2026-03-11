PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MS: Auto kracht in Hecke - Fahrer flüchtet zu Fuß

Münster (ots)

Am Dienstagabend (10.03., 21 Uhr) ist ein bislang unbekannter Autofahrer in die Hecke eines Privatgrundstücks im Einmündungsbereich der Straßen Zum Häpper/ Auf der Breie in Amelsbüren gefahren und anschließend zu Fuß vom Unfallort geflüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Pkw zuvor mit auffällig hoher Geschwindigkeit die Straße Zum Häpper in Richtung einer Sportanlage befahren. In Höhe der Sportanlage bremste die unbekannte Person am Steuer und wendete. Dann setzte sie ihre Fahrt in die entgegengesetzte Richtung fort, bis sie aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und in die Hecke krachte. Zu einer Gefährdung von anderen Verkehrsteilnehmern kam es glücklicherweise nicht.

Ein aufmerksamer Zeuge alarmierte die Polizei. Die unbekannte Person am Steuer flüchtete zu Fuß über die Straße Auf der Breie. Der Unfallwagen blieb fahruntüchtig zurück. Eine Personenfahndung im näheren Umfeld des Unfallortes verlief negativ.

Im Verlauf der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Kennzeichen des Unfallwagens als gestohlen gemeldet waren. Im Innenraum des Autos nahmen die Beamten einen starken Cannabisgeruch wahr. Im Kofferraum des Fahrzeugs lag ein E-Scooter, der ebenfalls als gestohlen gemeldet war. Die Polizisten stellten den Unfallwagen, die entwendeten Kennzeichen sowie den E-Scooter sicher.

Die Ermittlungen dauern an. Die unbekannte Person am Steuer erwarten Strafanzeigen unter anderem wegen der Teilnahme als Kraftfahrzeugführer an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen und wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen, die etwas Auffälliges bemerkt haben oder Angaben zu der geflüchteten Person am Steuer des Unfallwagens machen können, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

