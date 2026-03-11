Polizei Münster

POL-MS: Straßenraub an der Metzer Straße - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Bei einem Straßenraub an der Metzer Straße am Dienstagmorgen (10.03., 9:50 Uhr) haben vier unbekannte Personen die Goldkette einer 34-jährigen Münsteranerin entwendet.

Die Münsteranerin war auf dem Fußweg der Metzer Straße in Richtung Weseler Straße unterwegs, als neben ihr ein weißer Pkw anhielt. Aus dem Auto stiegen vier ihr unbekannte Personen, zwei Männer und zwei Frauen. Einer der Männer sprach die 34-Jährige an und fragte sie nach dem Weg zu einem Krankenhaus. Währenddessen näherte sich ihr eine junge Frau von hinten und versuchte, ihr eine goldene Halskette umzulegen. Als sich die Münsteranerin dagegen wehren wollte, riss die junge Frau plötzlich die eigene Kette der Münsteranerin von deren Hals. Alle vier Unbekannten flüchteten daraufhin mit dem Auto in Richtung Weseler Straße.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen zwei der Männer und eine der Frauen etwa 30 bis 35 Jahre alt sein. Die zweite Frau soll etwa 20 Jahre alt sein. Alle vier trugen zum Tatzeitpunkt elegante weiße Langarm-Shirts und weiße Hosen. Alle Unbekannten sollen schwarze Haare haben und zum Tatzeitpunkt auffällig viele Goldketten getragen haben.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

