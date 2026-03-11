Polizei Münster

POL-MS: Versuchter Wohnungseinbruch in Mauritz - Polizeihubschrauber im Einsatz - Tatverdächtiger gestellt

Münster (ots)

Am späten Samstagabend (07.03., 23:08 Uhr) hat der Einsatz eines Polizeihubschraubers dazu beigetragen, einen Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus am Hohenzollernring zu verhindern. Polizisten stellten einen 23-Jährigen noch am Tatort.

Bewohner des Hauses hatten verdächtige Geräusche aus dem gemeinsamen Hausflur gehört. Sie verständigten die Polizei. Ein Polizeihubschrauber, der zufällig in der Nähe des Tatortes unterwegs war, wurde hinzugerufen. Der Besatzung gelang es, eine verdächtige Person auf dem Grundstück des Hauses auszumachen, während mehrere Streifenwagen das Gelände umstellten. Die Polizeikräfte am Boden nahmen den 23-jährigen Beschuldigten fest. Im Zuge der weiteren Ermittlungen am Tatort stellte sich heraus, dass ein Fenster des Mehrfamilienhauses bereits eingeschlagen und geöffnet worden war.

Die Einsatzkräfte nahmen den polizeibekannten Tatverdächtigen mit deutscher Staatsbürgerschaft zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls. Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf betonte: "Dieser Fahndungserfolg zeigt, wie wichtig die Aufmerksamkeit und Hinweise der Bürgerinnen und Bürger sind. Gleichzeitig unterstreicht er die professionelle und enge Zusammenarbeit unserer Einsatzkräfte am Boden und in der Luft."

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell