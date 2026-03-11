PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Versuchter Wohnungseinbruch in Mauritz - Polizeihubschrauber im Einsatz - Tatverdächtiger gestellt

Münster (ots)

Am späten Samstagabend (07.03., 23:08 Uhr) hat der Einsatz eines Polizeihubschraubers dazu beigetragen, einen Wohnungseinbruch in ein Mehrfamilienhaus am Hohenzollernring zu verhindern. Polizisten stellten einen 23-Jährigen noch am Tatort.

Bewohner des Hauses hatten verdächtige Geräusche aus dem gemeinsamen Hausflur gehört. Sie verständigten die Polizei. Ein Polizeihubschrauber, der zufällig in der Nähe des Tatortes unterwegs war, wurde hinzugerufen. Der Besatzung gelang es, eine verdächtige Person auf dem Grundstück des Hauses auszumachen, während mehrere Streifenwagen das Gelände umstellten. Die Polizeikräfte am Boden nahmen den 23-jährigen Beschuldigten fest. Im Zuge der weiteren Ermittlungen am Tatort stellte sich heraus, dass ein Fenster des Mehrfamilienhauses bereits eingeschlagen und geöffnet worden war.

Die Einsatzkräfte nahmen den polizeibekannten Tatverdächtigen mit deutscher Staatsbürgerschaft zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen versuchten Wohnungseinbruchdiebstahls. Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf betonte: "Dieser Fahndungserfolg zeigt, wie wichtig die Aufmerksamkeit und Hinweise der Bürgerinnen und Bürger sind. Gleichzeitig unterstreicht er die professionelle und enge Zusammenarbeit unserer Einsatzkräfte am Boden und in der Luft."

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 15:27

    POL-MS: Zu zweit auf Pedelec unterwegs - 14-Jähriger nach Unfall leicht verletzt

    Münster (ots) - Ein 14-jähriger Münsteraner ist am Freitagnachmittag (06.03., 16:05 Uhr) auf der Höftestraße leicht verletzt worden, nachdem er von einem Pedelec stürzte, auf dem der Jugendliche zu zweit unterwegs gewesen war. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der Jugendliche auf dem Gepäckträger seines ebenfalls 14-jährigen Freundes mit. Mit seinem Fuß ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 14:26

    POL-MS: Zigarettenautomat gesprengt - Polizei bittet um Hinweise

    Münster (ots) - Eine aufmerksame Zeugin hat am Samstag (08.03., 02:45 Uhr) die Polizei informiert, nachdem sie die Sprengung eines Zigarettenautomaten in der Coerdestiege wahrgenommen hatte. Nach Angaben der Zeugin hörte sie einen lauten Knall. Als sie aus dem Fenster schaute und Qualm aus Richtung des Zigarettenautomaten sah, wählte sie die 110. Verletzt wurde bei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren