Polizei Münster

POL-MS: Zigarettenautomat gesprengt - Polizei bittet um Hinweise

Münster (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat am Samstag (08.03., 02:45 Uhr) die Polizei informiert, nachdem sie die Sprengung eines Zigarettenautomaten in der Coerdestiege wahrgenommen hatte.

Nach Angaben der Zeugin hörte sie einen lauten Knall. Als sie aus dem Fenster schaute und Qualm aus Richtung des Zigarettenautomaten sah, wählte sie die 110. Verletzt wurde bei der Sprengung niemand. Der Zigarettenautomat wurde stark beschädigt.

Die Polizei Münster hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

