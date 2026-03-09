PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Pedelec am Bremer Platz sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer

POL-MS: Pedelec am Bremer Platz sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer
Münster (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach dem rechtmäßigen Eigentümer eines sichergestellten grauen Pedelecs des Herstellers "Prophete".

Polizisten hatten das Fahrrad bereits am 17.02.2026 bei einer Personenkontrolle am Bremer Platz sichergestellt, da es sich vermutlich um Diebesgut handelt. Bisher konnte der rechtmäßige Eigentümer jedoch nicht gefunden werden.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

