POL-MS: Pedelec am Bremer Platz sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer

Die Polizei ist auf der Suche nach dem rechtmäßigen Eigentümer eines sichergestellten grauen Pedelecs des Herstellers "Prophete".

Polizisten hatten das Fahrrad bereits am 17.02.2026 bei einer Personenkontrolle am Bremer Platz sichergestellt, da es sich vermutlich um Diebesgut handelt. Bisher konnte der rechtmäßige Eigentümer jedoch nicht gefunden werden.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell