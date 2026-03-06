Polizei Münster

POL-MS: Unfall auf der Promenade - Polizei sucht unbekannten Radfahrer und Zeugen

Münster (ots)

Nachdem ein 10-jähriger Junge am Montagmorgen (02.03., 07:40 Uhr) bei einem Unfall mit einem bislang unbekannten Fahrradfahrer auf der Promenade in Richtung Hörsterstraße leicht verletzt worden ist, ist die Polizei auf der Suche nach dem Unbekannten und weiteren Zeugen.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr der 10-Jährige mit seinem Fahrrad, von der Kanalstraße kommend, auf der Promenade in Richtung Hörsterstraße. Als er nach links in Richtung Hörstertor abbog, kam es zur Kollision mit dem bislang unbekannten Radfahrer . Der 10-jährige Junge stürzte und verletzte sich leicht. Sein Fahrrad wurde beschädigt. Der Unbekannte entfernte sich in Richtung Hauptbahnhof.

Der Unfallbeteiligte soll circa 15 bis 16 Jahre alt sein. Bei seinem Fahrrad soll es sich um ein Mountainbike mit brauner Seitenwand handeln.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem unbekannten Radfahrer sowie möglichen Zeugen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell