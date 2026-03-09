Polizei Münster

POL-MS: Pedelec sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer

Münster (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach dem rechtmäßigen Eigentümer eines sichergestellten blaugrünen Pedelecs des Herstellers "KTM".

Polizisten hatten das Fahrrad bereits am 23.10.2025 bei einer Durchsuchung sichergestellt, da es sich vermutlich um Diebesgut handelt. Bisher konnte der rechtmäßige Eigentümer jedoch nicht gefunden werden.

Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell