POL-MS: Pedelec sichergestellt - Polizei sucht Eigentümer
Münster (ots)
Die Polizei ist auf der Suche nach dem rechtmäßigen Eigentümer eines sichergestellten blaugrünen Pedelecs des Herstellers "KTM".
Polizisten hatten das Fahrrad bereits am 23.10.2025 bei einer Durchsuchung sichergestellt, da es sich vermutlich um Diebesgut handelt. Bisher konnte der rechtmäßige Eigentümer jedoch nicht gefunden werden.
Die Polizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.
Kontakt für Medienvertreter:
Polizei Münster
Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell