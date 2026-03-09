Polizei Münster

POL-MS: Mutmaßlich alkoholisierter Pedelec-Fahrer stürzt - 59-Jähriger schwer verletzt

Münster (ots)

Am Sonntagabend (08.03., 19:00 Uhr) ist ein mutmaßlich alkoholisierter Pedelec-Fahrer an der Sudmühlenstraße gestürzt und hat sich schwer verletzt.

Der 59-Jährige war der Besatzung eines Krankentransportwagens auf der Sudmühlenstraße aufgefallen, weil er auf dem Gehweg lag. Hinzugerufene Polizisten bemerkten Alkohol in der Atemluft des Mannes. Einen freiwilligen Atemalkoholtest ließ der Zustand des Mannes nicht zu.

Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell